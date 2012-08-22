Алена Воднаева приняла подарок от бывшго мужа

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, развелась с богатым мужем, но от его подарков и ухаживаний не отказывается до сих пор.

Поклонники Алены не ожидали, что звезда «Дома-2» официально разведется с состоятельным супругам, не поняв, чего же не хватало девушке-провинциалке. Возможно, она рано вышла замуж и не догуляла, да и продолжительное время провела в пределах периметра «Дома-2».

Алена всегда хвастается подарками мужа в своем микроблоге в Твиттере. Один из подарков - кулон в виде сердца - Водонаевой доставили в Мексику, где Алена ведет реалити-шоу «Каникулы в Мексике», сообщает Звезды.ру.

Не исключено, что звезда реалити-шоу вернется к своему бывшему.