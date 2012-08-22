Анастасия Волочкова кардинально сменила имидж и удивила поклонников (ФОТО)

Балерина Анастасия Волочкова кардинально сменила имидж и поспешила показать новые фотографии своим поклонникам. В каком только виде не демонстрировала себя Волочкова: на отдыхе, на сцене, в купальниках, без одежды на Мальдивах.

На новых снимках Анастасия - брюнетка. Волочкова в Твиттере обратилась к поклонникам: «А темный цвет моих волос, кажется, вам понравился..?». Балерина пояснила, что на ней всего лишь парик.