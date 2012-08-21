В скандальном реали-шоу "Дом-2" продолжаются чудеса. Участница телепроекта Евгения Феофилактова огорочена своим провалом в конкурсе "Человек года". Но ради популярности звезда "Дома-2" готова пойти на многое.

Говорят, что решительная девушка собралась рожать в прямом эфире. Муж Феофилактовой Антон Гусев, по слухам, воспротивился решению Жени. Но время подумать еще есть. Сейчас участница "Дома-2" на пятом месяце беременности. Но Антон, который моложе Жени, не отличается твердостью характера. Возможно, появление малыша на свет увидят поклонники Феофилактовой.

Победительницей конкурса проекта "Человек года" стала Либерж Кладону. Евгения Феофилактова расстроилась и устроила истерику. А волнение беременной женщине категорически противопоказано.