Филипп Киркоров обещает без рукоприкладства удивить публику на Crimea Music Fest

Народный артист России и Украины Филипп Киркоров представит в Ялте на Crimea Music Fest несколько своих премьер и будет участвовать во всех фестивальных шоу: «Летний вечер в Ялте», «Звезды зажигают!», «До свиданья, лето», передают во вторник «Аргументы Недели-Крым».

«Крымский фестиваль и отличается от всех других тем, что представляет собой премьерные шоу-показы, новинки. Особенно стимулирует и мобилизует, когда ты понимаешь, что идея Аллы Борисовны претворяется в жизнь и живет уже второй год подряд. Присутствие молодых артистов очень подстегивает. Лозунг Аллы Пугачевой всегда был таким: «Пусть новые звезды зажгутся, а старые не упадут», - сказал Киркоров.

Во второй фестивальный день звезда современной эстрады представит победителя телепроекта «Фактор А» Сергея Савина, сообщили «Аргументам недели – Крым» в пресс-службе Crimea Music Fest

В третий день фестиваля Киркоров выступит с грандиозным бенефисом по мотивам шоу «ДРУGOY». По словам артиста, это шоу пропитано украинским духом, начиная с композиторов Дмитрия Климашенко и Александра Еременко, которые написали для этого спектакля песни.

Уникальные костюмы шила украинский дизайнер Лилия Литовская - она же готовит костюмы Киркорову и на ялтинский фестиваль. Режиссером-постановщиком шоу является Олег Бондарчук.