Жанна Фриске поделилась секретом, как выглядеть молодо и сексуально

Одна из самых очаровательных и сексуальных певиц Жанна Фриске всегда выглядит шикарно: и в откровенном платье и в туфельках на шпильке и в джинсах. По мнению Жанны, россиянкам не хватает смелости.

Певица призналась, что только на сцене она в платьях из шифона и в струящихся юбках, а самые ее любимые вещи - это трикотаж, джинсы и кашемир, пишет журнал «ОК!». Но главная «фишка» стиля певицы: умение совмещать одежду демократичных марок с дорогими аксессуарами. Фриске может надеть резиновые сланцы и дорогое украшение.

Жанна уверяет, что это не дурной тон. По ее словам, правила существуют для того, чтобы их нарушать. «Иначе скучно. Если ты скучно выглядишь, ты и живешь скучно», - заявила артистка.

Напомним, Жанна Фриске официально была названа самой стильной ведущей по версии «Fashion People Awards-2012».

Жанну огорчает, что 30-летние женщины в России стараются одеваться так, будто им 50 и более. По ее словам, молодые женщины раньше времени себя старят и выглядят как «кошелки», пишет «ЭГ». Артистка пожелала женщинам побольше смелости и учиться у молодежи.