Продюсер группы "Тату" Иван Шаповалов тяжело болен и находится в реанимации. Напомним, Шаповалову принадлежала идея создания группы "Тату", скандальную известность которой принесли откровенные тексты и видеоклипы, и эксцентричное поведение певиц Юлии Волковой и Лены Катиной на сцене.

В 2003 году девичий дуэт завоевал третье место на международном песенном конкурсе "Евровидение".

Друг продюсера Леонид Дзюник рассказал, что 46-летний Иван Шаповалов борется с раком мозга. Состояние его врачи оценивают как тяжелое. Сейчас он в московской больнице проходит курс химиотерапии.

Продюсера не оставляют в беде солистка "Тату" Юлия Волкова и автор хитов группы Лена Кипер. По словам друга Шаповалова, он мужественно переносит все лечебные процедуры, находится в абсолютно твердой памяти. Дзюник сказал, что врачи обнадеживают, Шаповалов должен выздороветь, пишет "Московский комсомолец".

На лечение Ивана Шаповалова могут потребоваться немалые средства. Пока что финансовую помощь готовы оказать только "татушки" Лена Катина и Юлия Волкова, а также Лена Кипер.