Возлюбленный Ксении Бородиной нашел себе интересную работу

Возлюбленный ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ксении Бородиной, бывший участник этого скандального проекта Михаил Терехин занялся серьезным бизнесом.

Напомним, Терехин перед приходом в "Дом-2" служил в полиции и дослужился до майора. Возможно, успех и слава подруги Ксении подстегнули его - Михаил в качестве ведущего нового телевизионного проекта вместе со звездами шоу-бизнеса будет раскрывать преступления. Терехин еще присмотрел землю в Подмосковье под строительство собственной гостиницы.

Похоже, отношения Ксении и Михаила разладись. "АН" писали, что Терехин сам сообщил друзьям, что они с Бородиной расстались.