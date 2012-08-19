Ксения Собчак довольна отдыхом в Италии ФОТО

Ксения Собчак уехала из Москвы на отдых в Италию, где сейчас стоит аномальная жара. Но она отдыху не помеха. Известная телеведущая занималась йогой, навещала своих друзей, живущих на яхте.









Однажды проснувшиеся друзья застали ее в такой позе:











Ксения в последнее время увлеклась занятиями йогой, не забывала о них и на Сардинии. Ксения осталась довольна отдыхом от бурной политической деятельности, шумного города и всяких дел.



