Ксения Бородина и Михаил Терехин, похоже, расстались окончательно

Ведущая "Дома-2" и "Перезагрузки" Ксения Бородина и ее возлюбленный "Мася" Михаил Терехин разбежались. Об этом пишет сам «Мася» в своем блоге. Там появилась такая запись: «А тем временем, друзья, мы с Бородиной разошлись!!!».



Влад Кадони тут же отреагировал: «Не разделяю твоего оптимизма», но Терехин ответил: «Оптимизма нет абсолютно, Владик!! Просто так бывает, и это жизнь!» Какова причина расставания – неизвестно, Михаил об этом не написал, сообщает uznayvse.ru .











