Ксения Бородина и Михаил Терехин, похоже, расстались окончательно
19 августа 2012, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
Ведущая "Дома-2" и "Перезагрузки" Ксения Бородина и ее возлюбленный "Мася" Михаил Терехин разбежались. Об этом пишет сам «Мася» в своем блоге. Там появилась такая запись: «А тем временем, друзья, мы с Бородиной разошлись!!!».
Влад Кадони тут же отреагировал: «Не разделяю твоего оптимизма», но Терехин ответил: «Оптимизма нет абсолютно, Владик!! Просто так бывает, и это жизнь!» Какова причина расставания – неизвестно, Михаил об этом не написал, сообщает uznayvse.ru .
фото из блога Ксении