Кто из дизайнеров подготовит свадебное платье для Дженнифер Энистон

Голливудская актриса Дженнифер Энистон и Джастин Теру готовятся к свадьбе. Ровно неделю назад 43-летняя Дженнифер согласилась выйти замуж за 41-летнего Теру. В день рождения возлюбленного «вечная невеста Голливуда» сказала «да».

Но актриса все свои плане держит в секрете. Даже близким друзьям решила устроить тест.

Кто же из дизайнеров займется платьем для невесты? Замуж за звезду Голливуда Брэда Питта 12 лет назад Энистон выходила в элегантном платье с бисерной отделкой от Лоуренса Стила.

В Интернете уже появились эскизы платьев для невесты Джастина Теру. Их создает ливанский дизайнер Рим Акра.

Это одна из самых дорогих и востребованных дизайнеров свадебных нарядов. В платьях от Reem Acra выходили замуж Ли Энн Раймс и Дженна Дьюэнн-Татум.