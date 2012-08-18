Первой красавицей мира признана Ю Венься

Китаянка Ю Венься признана первой красавицей мира. 23-летняя Ю Венься, ранее получившая титул

Мисс Китай, в субботу победила в финале престижного мирового конкурса "Мисс Мира-2012". Корону победительнице надела Мисс Мира-2011, королева красоты Венесуэлы Ивиан Лунасол Саркос Колменарес.

Конкурс красоты проходил в городе Ордос, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия. За корону победительницы боролись девушки из 116 стран. Королевы красоты из разных стран мира провели в Китае почти месяц: они изучали традиционные монгольские промыслы, учились носить местную национальную одежду и готовить традиционные для кочевников блюда.

Второе место заняла жительница Великобритании Элизабет Моулдс. Третья - представительница Австралии Мишель Кахавати.

Россию в конкурсе представляла победительница конкурса "Мисс Россия-2012" Елизавета Голованова, уроженка Смоленска. Но 19-летней россиянке не удалось выйти в финал.