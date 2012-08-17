Дженнифер Энистон перед свадьбой устроит друзям «проверку на вшивость»

Известная по сериалу «Друзья» актриса Дженнифер Энистон перед свадьбой со сценаристом Джастином Теру устроит свои друзьям «проверку на вшивость».

Звезда Голливуда Дженнифер Энистон — бывшая жена актера Бреда Питта — наконец выходит замуж.

Недавно на дне рождения своего возлюбленного Энистон сказала «да».

43-летняя Дженнифер и 41-летний Джастин объявили о помолвке. Вероятно, скоро влюбленные устроят свадьбу.

Но не все друзья кинозвезды получат приглашение на торжество.

Дженнифер Энистон, которая отличается эксцентричным поведением, устроит для них тест.

Энистон решила поискать врагов среди своих самых близких друзей. Источник из окружения Энистон рассказал, что она сообщила своим друзьям заведомо ложную информацию о своей предстоящей свадьбе И теперь ждет, кто из них первым проболтается. Источник считает, что в этом поступке актрисы нет ничего экстраординарного. Выяснилось, что многие знаменитые люди играют в эту игру, тем самым избавляются от наименее преданных людей.

Папарацци уже пытались выспросить подробности о его будущей свадьбе с Энистон. Он оказался «крепким орешком». Не раскололся. Дженнифер Энистон выбрала подходящий момент «проверить друзей на вшивость».