Безрукова: ничего, что мы без макияжа? ФОТО

Александр Домогаров и супруга Сергея Безрукова Ирина недавно обменялись на своих страницах игривыми фотографиями. Ирина без макияжа в компании с мужем, Домогаров – без укладки.

В последнее время актер был занят на съемках картины «Легенды о Круге». В перерывах скучающий артист обменивался с подругой сообщениями. Так, на днях Домогаров прислал Безруковой в микроблог забавную картинку. Она тут же отметила, что «Сереге понравилось», имея в виду своего мужа, актера Сергея Безрукова, сообщает eg.ru.

Домогаров тут же попросил передать ему привет, на что Ирина отреагировала:

- Передам! И фото в реальном времени пришлю.. В обмен на твое.

Домогаров быстро сфотографировался и прислал фото.