Безрукова: ничего, что мы без макияжа? ФОТО
17 августа 2012, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Александр Домогаров и супруга Сергея Безрукова Ирина недавно обменялись на своих страницах игривыми фотографиями. Ирина без макияжа в компании с мужем, Домогаров – без укладки.
В последнее время актер был занят на съемках картины «Легенды о Круге». В перерывах скучающий артист обменивался с подругой сообщениями. Так, на днях Домогаров прислал Безруковой в микроблог забавную картинку. Она тут же отметила, что «Сереге понравилось», имея в виду своего мужа, актера Сергея Безрукова, сообщает eg.ru.
Домогаров тут же попросил передать ему привет, на что Ирина отреагировала:
- Передам! И фото в реальном времени пришлю.. В обмен на твое.
Домогаров быстро сфотографировался и прислал фото.
- Брутален. Вот и поздоровались!! Рады тебя видеть! Ничего, что мы без макияжа? – оценила Ирина фото Домогарова.
Тот ответил шуткой:
- Привет, да я как-то тоже без укладки!