Анастасию Волочкову обокрали на собственной вилле ФОТО

Анастасия Волочкова на два дня отправилась на свою виллу на острове Крит, чтобы расслабиться и отдохнуть. Отдых известной балерины на греческой вилле перед отъездом омрачился неприятным сюрпризом.



Анастасия, как всегда, отчиталась перед поклонниками в Твиттере об кратковременной передышке, показав новые фотографии. К фото читатели отнеслись довольно критично, особенно к той, где Анастасия на фоне монастыря в мини-платье. Наряд посчитали не совсем целесообразным для поездки по святым местам.









Перед отъездом в столицу известная балерина обнаружила кражу денег. Об этом артистка сообщила в своем микроблоге.



- Тут у нас приключение. Деньги украли. Ночью. А перед отъездом охрана с собаками пришла… три лабрадора. Такие добрые! Точно не звери! – написала Настя.



