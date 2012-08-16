У Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе будет еще один ребенок

Еще одного ребенка предсказала солистке группы "ВИА-Гра" Альбине Джанабаевой и певцу Валерию Меладзе победитель первого сезона «Битвы экстрасенсов» Наталья Воротникова.

Напомним, артистка родила Валерию сына. Мальчика зовут Костя. По словам экстрасенса, Валерий и Альбина вместе долго не будут. Даже рождение второго малыша не сохранит их отношения.

Наталья Воротникова также увидела, что солистка "ВИА Гры" не уводила Валерия Меладзе из семьи. Певец расстался с законной женой Ириной, которая родила ему троих дочерей, потому что отношения изжили себя. Наталья считает, что у Альбины будет непродолжительный гражданский брак. А Константин Меладзе не свяжет свою судьбу ни с кем.