Татьяна Васильева разделась перед президентом Украины ФОТО

«За закон о русском языке Васильева оголилась перед Януковичем». Так озаглавил свой очередной пост в ЖЖ актер, шоумен и скандальный блогер Станислав Садальский. И разместил в Сети ее откровенные фотографии.

Татьяну Васильеву очень обрадовал указ украинского президента, который сделал русский язык региональным.

- Вдоль дороги стояли малочисленные приветствующие севастопольцы. Васильева, увидев, что Янукович выезжает из отеля, сняла кофту, схватила знамя "Партии Регионов" и стала кричать: "Ура президенту!!" Поразительно, но он увидел Татьяну и помахал рукой! Уже позже я спросил: - А за что ура? - За то, что он принял закон о русском языке, - вот такую интересную сценку описал Садальский.













фото с сайта uznayvse.ru