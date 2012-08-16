Галкин праздновал день рождения Ротару, а его жена нянчила внучку

Певица София Ротару отметила свой 65-й день рождения на итальянском острове Сардиния. Поздравить артистку прилетел весь столичный бомонд. Пародист Максим Галкин также примчался на именины Софии Михайловны, пишут украинские СМИ.

Свою жену - Примадону Аллу Пугачеву - Галкин оставил в Москве. Алла Борисовна, якобы нянчит внучку Клаву, пока Кристина Орбакайте гастролирует.

Всенародно любимая певица София Ротару 7 августа отметила двойной праздник — свое 65-летие и 40-летие творческой деятельности. Ротару поздравили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.