Дочка Надежды Мейхер как две капли воды похожа на своего отца (ФОТО)

Солистка группы "ВИА-Гра" Надежда Грановская-Мейхер пять месяцев назад стала мамой во второй раз. Красавица-брюнетка родила девочку, и папарацци впервые сфотографировали 5-месячную Анечку.

В Интернет попали фото всего семейства певицы. На фото Анечка в окружении мамы, бабушки и отца. Дочь Мейхер как две капли воды похожа на своего отца - бизнесмена Михаила Уржумцева.









Слухам о том, что участница "ВИА-Гры" разбила семью актрисы Анастасии Завортнюк и родила от фигуриста Петра Чернышева пришел конец.

Да и Настя недавно подтвердила, что они расстались с Петром. Но до вечера. Они расстаются только на время работы.