Джо Джексон отозвал из суда иск против врача его сына Майкла

Отец легендарного певца Майкла Джексона Джо Джексон отозвал из суда Лос-Анджелеса иск против бывшего врача знаменитого сына Конрада Мюррея.

Напомним, Конрад Мюррей, обвиняемый в причастности к смерти американского артиста, был осужден на 4 года по статье "непредумышленное убийство". Согласно вердикту суда, вынесенному в ноябре 2011 года, врач дал Майклу Джексону чрезмерную дозу снотворного.

Согласно судебной документации, ходатайство Джо Джексона об отзыве иска было удовлетворено в минувший понедельник. Основания для отзыва иска не уточняются, передает Би-Би-Си.

Два юриста, которые вели это дело, недавно были лишены права заниматься юридической практикой в Калифорнии.

Напомним, Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года от передозировки пропофола - сильнодействующего снотворного препарата. Джо Джексон подал в суд на врача сына спустя год после его смерти.

Он требовал компенсации по целому ряду пунктов, включая потерю кормильца и финансовой поддержки, эмоциональную травму, пережитую боль и страдания.

Мать умершего певца Катрина по-прежнему готова судиться с компанией-импресарио Джексона AEG Live. По ее утверждению, фирма проявила халатность в приеме на работу и контроле за деятельностью Мюррея, проводившего курс лечения артиста, в то время, когда Майкл Джексон готовился к гастролям. Слушание этого дела назначено на апрель.