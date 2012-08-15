Анастасия Приходько уже привыкла плавать в шортах (ВИДЕО)

Анастасии Приходько, которая недавно официально вышла замуж за отца своего ребенка Нурика Кухилаву, приходится купаться в море в шортах. Супруг звезды ревнив и вспыльчив.

Этим летом пара отдыхала в Анталии. Двухлетняя дочка осталась в Киеве с бабушкой, а супруги наслаждались бездельем. Первые два дня они вообще не выходили из номера.

В море Настя искупалась всего три раза и при этом в шортах.

- Моему мужу не нравится, когда на меня смотрят, когда я в купальнике. И я не позволяю себе как бы полностью купаться в купальнике. Нижняя часть у меня всегда закрыта. У меня такие шорты, в которых я постоянно купаюсь, - сказала Приходько, сообщает eg.ru



- Он вспыльчивый человек. Если он уже видит, что пристально смотрят. Он может сразу: «Чего уставился?!» Это так смешно! Но это хорошо, что ревнует, значит, любит, - заявила она.

О свадьбе артистки до сих пор ничего неизвестно. По словам Насти, это тайна.

- . Но может быть, что когда-то я расскажу вам, как он мне сделал предложение красиво перед тем, как у нас это произошло, - говорит певица.

По словам звезды, у нее есть обручальное кольцо, но она его не носит.

- Почему я его не ношу? Но я считаю, что кольцо это не столь главное, когда ты любишь человека. Вот мой муж, вообще никогда не снимает. А я снимаю, я меняю, - заявила она.



