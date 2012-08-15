Григорий Лепс уже довольно давно не брал в рот спиртного. Теперь,похоже, все возвращается «на круги своя». В Юрмалу Григорий Лепс приехал без семьи и за один вечер успел зажечь на двух вечеринках.

Лепс решил устроить вечеринку в русском ресторане «Слава» в своем отеле на центральной улице Юрмалы. На праздник были приглашены Леонид Агутин, Анжелика Варум, Валерия и Иосиф Пригожин, Сосо Павлиашвили, Лиза Боярская, Иосиф Кобзон и братья Меладзе.

Самым популярным напитком того жаркого рижского вечера было белое вино - его распивали Меладзе и Агутин. Лепс же пил водку и виски. А под конец вечера начал жадно опрокидывать любую рюмку за рюмкой, где осталось хоть сколько-нибудь алкоголя.

На этом вечере Лепс был в компании юной красотки в черно-белом вечернем платье. Она преданно стояла рядом и нежно гладила Григория по спине. Девушка ухаживала за спутником, поднося закуски и наливая напитки. К четырем часам утра, когда компания собралась расходиться, Григорий уже «дошел до кондиции» и захотел «продолжения банкета», направившись в соседний особняк - отель «LTB Palace», где отмечал день рождения близкий друг Елены Батуриной - бизнесмен Гарик Лучанский. Туда же направился Иосиф Кобзон. О том, что придется разрываться между двумя вечеринками, Кобзон и Лепс говорили еще днем. Корреспонденты «Экспресс газеты» были свидетелями этого диалога.

- Давайте посидим в ресторане после концерта, - предложил Лепс, - только скромно, без пафоса, узким кругом.

- Я не могу - иду на день рождения Гарика Лучанского, - ответил Кобзон.

- Ой, я тоже хочу! Гарик меня приглашал, - сказал Григорий. - А давай и туда, и туда пойдем - будет двойной повод выпить!

На вторую вечеринку Лепса сопровождала та же девушка.



