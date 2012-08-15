Актриса сериала «Интерны» попала в серьезное ДТП в Подмосковье
15 августа 2012, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса сериала «Интерны» Татьяна Лянник попала в серьезное ДТП в Подмосковье. В ночь на среду джип артистки на 33-м км Киевского шоссе столкнулся с грузовиком. В результате аварии Татьяна и ее 61-летняя мама Ольга Валентинова пострадали и были госпитализированы.
Источник в правоохранительных органах Московской области сообщил, что Татьяна Лянник вместе со своей мамой на внедорожнике направлялись из Москвы в Краснознаменск, сообщает lifenews.ru.
По предварительным данным, Лянник пропустила нужный поворот и начала сдавать назад, когда в ее автомобиль врезался грузовик. Татьяна Лянник в «Интернах» сыграла роль жены Лобанова.