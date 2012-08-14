Сергей Лазарев: Всю жизнь ты мне испортила! ФОТО

В последний летний месяц Сергей Лазарев решил, наконец, отдохнуть: только отыграл концерт в Москве, и тут же отправился в Сан-Себастьян на море. В отпуске с ним случилась неприятность.

«Я до сих пор нахожусь под впечатлением от вчерашнего выступления в парке Горького! – поделился исполнитель. – Вы только представьте, шпарит ливень, а люди весь концерт отстояли. Еще хочу сказать спасибо всем своим друзьям, кто обещал приехать, и приехал на мой концерт, даже, несмотря на дождь и холод! Я это оценил по достоинству! Ваши танцы возле сцены, поверьте, дорогого стоят».

Потом Сергей отправился в аэропорт и его встретила солнечная Испания. Сергей рассказал, что отправился именно в Сан-Себастьян для того, чтобы навестить свою подругу, а в доказательство в своем блоге разместил фотографии с приятельницами Аленой и Юлей, сообщает storystar.ru.



















И тут случилась беда: от своего давнего врага он получил «нож в спину». В своем блоге Сергей написал: «Такое впечатление, что у тебя нож в спине… Всю жизнь ты мне испортила!!!».

Размышлять о том, кого имеет ввиду певец, пришлось, слава богу, недолго. Чуть позже певец пояснил: «Друзья, у меня обычная невралгия, лежу и не могу пошевелиться! Спину защемило! Все планы коту под хвост! Отдохнул на море», — посетовал Сергей.



