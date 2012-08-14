Том Круз рад за сына: Коннору дали главную роль

Семнадцатилетний Коннор Круз, приемный сын Тома Круза и Николь Кидман, снимается сейчас в главной роли римейка «Красного рассвета», известной картины 80-х годов прошлого века.

Вместе с друзьями его герой защищает Вашингтон от нападения северокорейских солдат.

Коллегам по съемкам такой партнер нравится: спокойный, сообразительный, дружелюбный, обладает актерским талантом и прекрасно подготовлен физически.

Физическая подготовка, которой Коннор обязан отцу, сейчас ему особенно пригодилась, так как в фильме много сцен в стиле «экшн».

Дебют Круза младшего в кинематографе состоялся в 2008 году, когда он получил маленькую роль в картине Уилла Смита «Семь жизней»

Фильм выходит на экраны в ноябре этого года.

Том очень рад за сына. Мало того, что Коннор пошел по его стопам, так он еще и отвлечет на себя внимание от отца, у которого после развода с Кэти Холмс сейчас непростые времена, пишет «КП».



