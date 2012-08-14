Тимати практически все лето отдыхает в Сен-Тропе, явно не скучает, проводя время в компании шикарной брюнетки. А ведь еще совсем недавно рэпер рассказывал направо и налево, как он счастлив со своей подругой Милой Волчек.

Вроде он даже мечтал жениться на ней.

Новая подруга рэпера так же стройна и эффектна, как и его предыдущая пассия – многие отмечают, что внешне она похожа на супермодель Ирину Шейк.

Новую подругу Тимати зовут Ангелина, ей 19 лет, она – студентка МГИМО. В прошлом году она попала в десятку финалисток конкурса «Мисс МГИМО-2011», сообщает eg.ru. По слухам, Тимати с Ангелиной познакомились в одном из ночных клубов, после чего рэпер пригласил девушку к себе в гости в Сен-Тропе, где у семьи певца есть вилла.







