Тимати с новой избранницей "зажигает" в Сен-Тропе (ФОТО)
14 августа 2012, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]
Тимати практически все лето отдыхает в Сен-Тропе, явно не скучает, проводя время в компании шикарной брюнетки. А ведь еще совсем недавно рэпер рассказывал направо и налево, как он счастлив со своей подругой Милой Волчек.
Вроде он даже мечтал жениться на ней.
Новая подруга рэпера так же стройна и эффектна, как и его предыдущая пассия – многие отмечают, что внешне она похожа на супермодель Ирину Шейк.
Новую подругу Тимати зовут Ангелина, ей 19 лет, она – студентка МГИМО. В прошлом году она попала в десятку финалисток конкурса «Мисс МГИМО-2011», сообщает eg.ru. По слухам, Тимати с Ангелиной познакомились в одном из ночных клубов, после чего рэпер пригласил девушку к себе в гости в Сен-Тропе, где у семьи певца есть вилла.