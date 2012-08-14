Петербургская полиция проверит Мадонну

Петербургская полиция проводит проверку по заявлениям петербуржцев, пожаловавшихся на концерт Мадонны. Основанием для заявления стало нарушение закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей, якобы случившееся во время выступления певицы в СКК 9 августа. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официальное заявление представителя регионального ГУМВД.



Напомним, что во время концерта в северной столице Мадонна попросила публику толерантно относиться к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, что было расценено общественными наблюдателями, присутствовавшими на концерте, как нарушение закона о пропаганде в Петербурге гомосексуализма среди детей.



Автор этого закона депутат городского Законодательного собрания Виталий Милонов сообщал ранее, что на концерте поп-дивы в Петербурге были нарушены нормы морали и что в СКК присутствовали 12-летние дети. Депутат считает, что пропаганда гомосексуализма выражалась, в том числе в многочисленной атрибутике ЛГБТ-сообщества, которая якобы присутствовала на концерте Мадонны.



«Поступило заявление от горожан 10 августа в 33-й отдел полиции Московского района Петербурга. Данное заявление в установленном законом порядке зарегистрировано. По нему проводится проверка», - рассказали РИА Новостям в ГУМВД.

В случае, если будет признано, что нарушение закона на концерте Мадонны состоялось, последует взыскание штрафа. Согласно тексту закона, публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних влекут административный штраф для граждан в размере 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.