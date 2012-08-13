Бывший муж покойной певицы Эми Уайнхаус впал в кому

Бывший муж покойной певицы Эми Уайнхаус 30-летний Блейк Филдер-Сивил впал в кому после передозировки наркотиками. Без сознания его обнаружила жена Сара Аспин, которая вызвала медиков.

Филдер-Сивил был госпитализирован в одну из больниц Йоркшира 10 августа. Он до сих пор в коме.

В конце июля экс-супруг Эми Уайнхаус освободился из тюрьмы, где отбывал наказание в начала 2011 года после кражи со взломом с использованием бутафорского оружия.

По мнению Филдера-Сивила, Блейк мог попытаться покончить жизнь самоубийством после того, как прочитал смс-сообщение от бывшей жены , пришедшее на его мобильный телефон более года назад. В тюрьме ему не разрешалось иметь свой мобильник. Вернувшись домой, он нашел свой старый телефон прочел сообщение Эми.

Британская поп-певица писала что хотела бы стать крестной мамой для его новорожденного сына Джека. Сейчас мальчику исполнился год и 3 месяца. Смс-ка потрясла Блейка, пишут британские СМИ.

По словам матери Блейка Филдера, ее сын всегда тосковал по ЭМИ, переживал расставание, надеялся вернуться к ней.

Филдер-Сивил - наркоман и алкоголик, много лет страдает от зависимости.

Эми Уайнхаус и Блейк Филдер-Сивил были женаты два года. Развелись после череды громких скандалов, связанных с алкоголем и наркотиками.

Отец певицы Митч Уайнхаус обвинял Блейка в том, что именно он подсадил его дочь на наркотики.

27-летняя Эми Уайнхаус умерла 23 июля 2011 года. Судмедэкспертиза выявила в ее организме пятикратное превышение нормы алкоголя, а коронер квалифицировал ее смерть как «несчастный случай».

Эми Уайнхаус получила пять премий «Грэмми».