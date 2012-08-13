Елена Ваенга будет растить сына Ивана в США?

В СМИ появились сообщения, что исполнительница Елена Ваенга впервые стала мамой. Питерские издания написали, что 35-летняя артистка родила сына 10 августа в одной из элитных клиник Петербурга.

Елена Ваенга не терпит вмешательства в ее личную жизнь. Следом появились сообщения, что певица увезет малыша в США и будет растить мальчика в Лос-Анджелесе.

Но на официальный портале Елены Ваенги написано: "Во многих СМИ появилась информация о радостном событии в жизни Елены. Елена просила передать вам, что, когда придет время, вы сможете узнать невыдуманные подробности данного события на нашем сайте от нее самой".

Напомним, певица тщательно скрывала беременность. Для того, чтобы папарацци не усекли, в каком роддоме будет она рожать, Ваенга оплатила роды в трех клиниках. Журналистам удалось выяснить, что мальчик появился на свет путем кесарева сечения. При рождении малыш весил 3500 грамм, рост - 58 сантиметров. Елена, якобы, назвала сына Иваном.

Иван Матвиенко — бывший муж певицы, с которым они прожили в гражданском браке много лет, обязательно поздравит ее с рождением первенца, пишет "ЕГ". В эти дни Иван Иванович, по его же признанию, отдыхает за границей.

Отметим, у Елена Ваенги огромное количество поклонников. Они любят артистку и призываю Лену не волноваться и не обращать внимание на папарацци.