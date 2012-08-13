В Интернете появились фото со свадьбы Анджелины Джоли и Брэда Питта (ФОТО)

Поклонники звездной голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта ловят любую информацию об их отношениях. На прошлой неделе усилились слухи, что Джоли и Питт, которые вместе живут уже много лет и воспитывают шестерых детей, наконец сыграют свадьбу.

Актеры, якобы, должны были узаконить свои отношения 11 или 12 августа во Франции. Западные таблоиды строчили, что торжество активно готовится в семейном поместье Анджелины Джоли и Брэда Питта Шато Мираваль (Chateau Miraval) на юге Франции.

Подлинных фотографий со свадьбы актеров пока нет. Снимки, размещенные в журнале Mirror, - это кадры из фильма "Мистер и миссис Смит", на съемках которого познакомились Брэд и Анджелина, напоминает newsliga.ru.

Напомним, дети Джоли и Брэда давно просят их пожениться и устроить свадьбу.

Сегодня появилась информация о скором замужестве бывшей супруги Брэда Питта Дженнифер Энистон. Неужели 43-летняя Дженнифер выходит замуж назло Брэду?