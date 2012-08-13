Алена Водонаева пытается затащить на каникулы в Мексику Филиппа Киркорова

Алена Водонаева новая ведущая реалити-шоу "Каникулы в Мексике" хачет затащить на втсречу с участниками самого Филиппа Киркорова. Казалось бы, у востребованного артиста и отца двоих маленьких детей, напомним, у Киркорова дочь и сын, совершенно нет свободного времени.

Но, говорят, король российской эстрады является настоящим фанатом и внимательно смотрит события на мексиканской вилле. Коркоров искренне переживает за участников "Каникул в Мексике". Певец завел виртуальную дружбу с участником "Каникул в Мексике" Кириллом Слепухой. Участник шоу покинул его, а Киркоров сожалеет в микроблоге: "Жалко, что из "Каникул в Мексике" ушел Кирилл. Не дали ему раскрыться вообще, наговорили всякой ерунды и выгнали! Позор! Еще пожалеете!". Киркоров пояснил, почему его заинтересовала программа на молодежном канале, он написал, что все это "из-за таких клевых людей, как Кирилл". Кажется, Филипп Бедросович знает всех участников мексиканских "каникул".