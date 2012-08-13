Филипп Киркоров разместил фото его встречи с Мадонной (ВИДЕО)

Во время своего визита в Москву королева поп-музыки Мадонна на открытии своего фитнес-клуба предоставила частную аудиенцию единственной российской звезде – Филиппу Киркорову.

Если у кого и были в этом сомнения – теперь они отпали, поскольку Филипп разместил фото встречи в своем Твиттере. Непонятно только, что именно показывал певец Мадонне: альбом с его свадебными фотографиями с Аллой Пугачевой или и вовсе его детские снимки.

Ранее «АН» сообщали, что это была первая виниловая пластинка "Ты, ты, ты" 1991 года выпуска, на которой была изображена Мадонна в компании самого Филиппа.



