Киркоров удивился в ответ на удивление Собчак

Между певицей Валерией и светской львицей Ксенией Собчак не так давно произошел конфликт. Сначала Ксения скандалила с Еленой Ваенгой, а после не смогла обойти вниманием и супругу Иосифа Пригожина.

Продюсер сказал, что он не хочет добивать раненого зверя, имея в виду Собчак. Кроме того, продюсер добавил, что если такие люди как Ксения придут к власти, то он будет первым из тех, кто покинет государство.

Валерия написала Ксении открытое письмо, на которое Собчак отреагировала записью в «Твиттере»: «Вчера Басков с выражением зачитывал письмо Валерии в компании Юдашкина и самой Валерии. Она искренне этим письмом гордится. Удивительные люди)».

Тут не смог молчать Филипп Киркоров и присоединился к разгоревшемуся в интернете скандалу: «А ты еще не перестала удивляться? Мало истории с Яблоковой?)».

В его конфликте с Мариной Яблоковой Валерия с Иосифом поддержали пострадавшую сторону, певец этого явно не забыл. По всей видимости, Киркоров поддержал Ксению еще и из-за мести супружеской чете.



