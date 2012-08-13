Звезда Голливуда Дженнифер Энистон выходит замуж
13 августа 2012, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда Голливуда Дженнифер Энистон выходит замуж. Избранником 43-летней актрисы, которую после разрыва с Бредом Питтом называли "женщиной трудной судьбы", стал актёр и сценарист Джастин Теру.
Дженнифер Энистон в прошлую пятницу обручилась с Джастином Теру.
Официальный представитель актера рассказал, что 10 августа Теру исполнился 41 год. И Дженнифер сделала незабываемый подарок - дала согласие стать женой. На вечеринке состоялась помолвка, сообщает People.
Говорят, что бывший муж Дженифер - звезды сериала «Друзья» - актер Бред Питт и Анджелина Джоли в минувшие выходные поженились. Свадьба якобы состоялась в поместье Шато Мираваль на юге Франции. Представители пары, которая вместе с 2005 года и воспитывает шестерых детей, пока что не подтвердили эту информацию.
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