В Ростове-на-Дону состоялся финал конкурса «Миссис Вселенная -2012»

В Ростове-на-Дону вчера вечером прошел финал конкурса «Миссис Вселенная-2012».

Представительница России мать двоих детей, Иветта Шевченко из Москвы была отмечена званием «Миссис бьюти».



Титул «Миссис Вселенная» завоевала в нелегкой борьбе 26-летняя Лайла Мартинес, представлявшая на конкурсе Колумбию. У себя на родине Лайла — успешный адвокат, она десять лет замужем Колумбийка работает еще и телеведущей и руководит двумя благотворительными фондами которые занимаются проблемами домашнего насилия в отношении детей.

Она воспитывает шестилетнюю дочь.



30 красавиц из разных стран мира боролись за титул в трех конкурсах: выход в одинаковом платье с другими участницами, выход в купальнике и выход в вечернем платье. Вице-миссис стала конкурсантка из США.



Финал 33-го международного конкурса "Миссис Вселенная" состоялся в России впервые.

В смотре приняли участие замужние красавицы в возрасте от 18 до 35 лет из Португалии, Германии, Болгарии, Бразилии, Кении, Хорватии, Мальты, Латвии, Венесуэлы, США и других стран.