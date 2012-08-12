Анфисе Чеховой не дает нормально работать ее грудь

Известная телеведущая Анфиса Чехова спустя месяц после родов продолжила работу на телевидении. Малыш Соломон в отсутствие мамы остается с няней. А Анфисе о сыне каждую минуту напоминает грудь.

Грудь болит, полная молока, выступают вены, что не может не огорчать ведущую. Понятное дело, хочется посоветовать сцеживаться и не мучаться.

Но, как пишет Анфиса в своем Твиттере: «Ненавижу сцеживаться». Поэтому «благо съемки цикличные, все остальное время с ребенком».

Так и ездит теледива домой в перерывах между съёмками, чтобы малыш покушал и ей стало бы легче работать.



