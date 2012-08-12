Мадонна снимает новый клип в Северной столице

Как пишет LifeNews, поп-диве, получившей отказ в записи нового видео во дворцах Северной столицы, пришлось сниматься на территории предприятия по переработке мяса.



По данным СМИ, ранее Мадонну не пустили в Константиновский дворец, Государственный Эрмитаж и Большой Екатерининский дворец.



«Мадонна сейчас записывает новый клип на территории нашего предприятия , - рассказал источник агентства на одном из мясокомбинатов города. - Для этого всех сотрудников распустили без объяснения причин, чтобы никто не смог снять на видео или сфотографировать новую работу иконы мировой поп-музыки. Все съемки проходят в условиях строжайшей секретности, об их проведении известно только узкому кругу лиц».



Планировалось, что после завершения работы на мясокомбинате звезда направится в бизнес-центр «Цитадель», где продолжит запись.



«Вся территория бизнес-центра огорожена, на каждом этаже стоят охранники, посторонних не пропускают. Такое ощущение, что проходит спецоперация», - рассказал очевидец.



Ранее, 9 августа, Мадонна выступила в Петербурге. Теперь после скандального концерта его организаторов могут привлечь к ответственности за нарушение петербургского закона о запрете пропаганды гомосексуализма.