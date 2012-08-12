Оригинальный ход Мадонны: не дали снять во дворце - сниму клип среди колбас

Американская поп-дива Мадонна планировала в Петербурге снять новый клип в дворцовых интерьерах: Эрмитажа, Константиновского дворца или Екатерининского дворца в Пушкине. Но проводить там съемки певице запретили.

По информации СМИ Мадонна выбрала альтернативу: ведет съемки нового видеоклипа в "декорациях" мясокомбината «Самсон».

Весь персонал предприятия срочно распустили без объяснения причин.

По слухам, звезда продолжит съемки в бизнес-центре "Цитадель".



