Оригинальный ход Мадонны: не дали снять во дворце - сниму клип среди колбас
12 августа 2012, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]
Американская поп-дива Мадонна планировала в Петербурге снять новый клип в дворцовых интерьерах: Эрмитажа, Константиновского дворца или Екатерининского дворца в Пушкине. Но проводить там съемки певице запретили.
По информации СМИ Мадонна выбрала альтернативу: ведет съемки нового видеоклипа в "декорациях" мясокомбината «Самсон».
Весь персонал предприятия срочно распустили без объяснения причин.
По слухам, звезда продолжит съемки в бизнес-центре "Цитадель".