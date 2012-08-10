Елена Ваенга написала о выступлении Мадонны, но музыку ее любит

Певица Елена Ваенга, как и миллионы людей во всем мире, любит музыку Мадонны. Но не промолчала, написала о выступлении американской поп-певицы в Москве.

На сайте Ваенги появилось ее мнение, относящееся к призыву Мадонны поддержать девушек из Pussy Riot: "ВЧЕРА МАДОННА ВЫСТУПИЛА В ЗАЩИТУ ПУСЕЙ. СЕГОДНЯ В ЮАР СНЕГ ВЫПАЛ. ПРЯМ НЕ ЗНАЮ ЧТО И ДУМАТЬ, - написала Ваенга. – И ЕЩЕ Я ДУМАЮ ЧТО СТОЯ НА СЦЕНЕ СНЯТЬ ТРУСЫ И ПОКАЗАТЬ ГОЛУЮ ГРУДЬ ЭТО ОЕНЬ ОЧЕНЬ КРУТО. ЛЮБОМУ МАЛЬЧИШКЕ НАВЕРНОЕ ПРИЯТНО ДО ГОРДОСТИ ЗНАТЬ ЧТО ЕГО МАМА ТРУСЫ СНИМАЕТ ПЕРЕД МИЛЛИОНАМИ. И ВООБЩЕ МАТЬ ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!!!!!)))))". В конце поста исполнительница призналась, что "музыку Мадонны она любила, любит и будет любить".

Несколько дней назад блогосфера активно обсуждала, как Елена относится в участницам скандальной панк-группы Pussy Riot, участницы которой ждут суда, и сколько ошибок сделала в тексте.

Ошибки заметила Ксения Собчак. А Валерия ответила ей, защитив коллегу.

Кстати, на сайте российской артистки написано, что она ни в каких социальных сетях не зарегистрирована.