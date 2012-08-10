Ирина Шейк уехала от Криштиана Роналду

Российская модель Ирина Шейк уехала от своего возлюбленного португальского футболиста Криштиана Роналду. Ходили слухи, что красавица из России выйдет замуж за известного спортсмена в июле, после ЕВРО-2012.

Но свадьба так и не состоялась. Ирина и Криштиану вообще разъехались. Футболист рванул в Лос-Анджелес, где тренируется вместе со своей командой. Шейк отдыхает на итальянском острове Сардиния. Влюбленные впервые разлучились на такой продолжительный период.