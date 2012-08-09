В Петербурге Мадонна осталась без святой воды – потерялся батюшка

Без обещанного пафоса завершился на Дворцовой площади пикет, направленный против концерта Мадонны: где-то затерялся батюшка, который должен был окропить, защищая от певицы площадь, святой водой.

За 15 минут до начала мероприятия священник сообщил организаторам акции по телефону, что он на подходе к Дворцовой площади. Его прождали после этого еще сорок минут, ходили встречать на Невский проспект, думая, что он заблудился. Но не смогли даже дозвониться, поскольку телефон отца Евстафия оказался вне зоны доступа, уверяет Росбалт, ссылаясь на организаторов акции.

Узнав, что батюшки на Дворцовой площади не будет, пикетчики свернули флаги и баннеры.

"Мы выступаем против развращения нашей молодежи, против геноцида нравственности, который несет с собой Мадонна. Первоначально было желание встать в преддверии концерта у СКК, но с учетом заявления ЛГБТ-сообщества мы отказались от этой идеи. Наша акция перенесена в центр города. В 2009 году Мадонна уже выступала на Дворцовой. Сегодня мы решили, что настало время очистить это место от скверны. Мы пригласили батюшку, который окропит площадь святой водой", — предупреждали организаторы.