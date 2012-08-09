Православные окропят центр Петербурга святой водой. Там когда-то пела Мадонна

Санкт-Петербург встречает Мадонну акциями протеста. Активную борьбу с легендарной поп-дивой, которая открыто поддержала Pussy Riot, проводят активисты "Профсоюза граждан России".

Кроме одиночных пикетов, 9 августа они устроят духовную акцию. Несогласные планируют окропить святой водой Дворцовую площадь, где несколько лет назад выступила поп-звезда. Об этом сообщила пресс-секретарь "Профсоюза граждан России" Дарья Дедова.

"Светская часть мероприятия представит собой серию одиночных пикетов вокруг Александрийского столпа. Активисты движений "Народный собор", "Профсоюза граждан России", политической партии "Новая великая Россия" и просто неравнодушные граждане встанут цепочкой, соблюдая дистанцию в 50 метров.

Святая вода попадет и на активистов, тем самым и на нас тоже снизойдет благодать. Это будет своеобразный православный ответ Мадонне, потому что у православных людей может быть только одна Мадонна - это Матерь божья", – рассказала она "Коммерсант FM".



8 августа православная акция против Мадонны прошла в Москве. У Храма Христа Спасителя представители Союза хоругвеносцев сожгли портреты с изображением поп-певицы и участниц Pussy Riot.

Концерт Мадонны в Санкт-Петербурге пройдет в комплексе "Петербургский". Власти города, а также Генконсульство США в Петербурге опасаются насилия в отношении слушателей выступления певицы.

Свое мнение о Мадонне после выступления поп-певицы в Москве высказал и вице-премьер Дмитрий Рогозин. В своем блоге в Twitter политик написал: "Каждая бывшая б. с возрастом стремится читать всем лекции о морали. Особенно - во время зарубежных турне и гастролей".



