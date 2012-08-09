Певица Валерия обратилась в суд с иском к клинике пластической хирургии "Ла Страда" о компенсации 30 миллионов рублей за незаконное использование ее фотографии в рекламных целях.

"Сегодня мы обратились с исковым заявлением в Бабушкинский суд Москвы о нарушении ответчиком права на изображение", - сказал ее адвокат Сергей Жорин.

Клиника много лет уверяла клиентов, что распространяла ложные сведения о том, что Валерия пользовалась ее услугами. Фотографии певицы были размещены на стенде и на официальном сайте учреждения.

Адвокат в течение трех лет пытался договориться с "Ла Страда", чтобы они убрали фотографии певицы, однако клиника игнорировала все просьбы.

В случае выигрыша процесса, полученные деньги Валерия направит на поддержку и реабилитацию пострадавших в результате действий клиники.



