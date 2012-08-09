Григорий Лепс недоволен работой гастарбайтеров

В элитном поселке на Новой Риге, в десяти километрах от Москвы полным ходом идет строительство уникального продюсерского центра Григория Лепса. Мечта певца осуществится осенью, центр будет построен.



Контролирует процесс помощник певца Александр Никитин. Приезжает на стройку с инспекцией и сам Григорий Лепс. Ну, и начинается…

- Почему плитка криво положена? - делает Григорий Лепс замечание строителям-гастарбайтерам. - Не надо мне говорить, что так и надо! Я вам в округе сколько угодно домов покажу, где плитка в подобных местах положена ровно. Переделать!

Григорий с неизменной сигаретой в зубах осматривает помещения. За ним гурьбой по пятам ходят помощники, сообщает eg.ru.

По замыслу, центр станет уникальным для России. Это несколько музыкальных студий, в том числе тон-студия для записи симфонических оркестров. Также предусмотрены залы и оборудование для видео- и телепроизводства.





