Американские власти призвали Мадонну в Петербурге быть бдительной (ВЕСТИ)

Представителей посольства США в Санкт-Петербурге беспокоит выступление в северной столицы поп-звезды Мадонны. Американцы призвали как зрителей, так и саму певицу быть бдительными. Власти Соединенных Штатов опасаются провокаций и скандалов перед концертом и во время самого выступления.

В Петербурге акции протеста против выступления Мадонны проходят уже с прошлой недели. Возможно, поп-исполнительница выступит в защиту прав сексуальных меньшинств. Общественных деятелей это не устраивает.

"Генеральное консульство США получило информацию об угрозе физического насилия в отношении исполнителей и зрителей концерта Мадонны, который пройдет 9 августа в Санкт-Петербурге. Российские власти сообщили нам, что принимают соответствующие меры безопасности, однако мы советуем всем американцам, которые хотят посетить петербуржский концерт поп-дивы, не терять бдительности", — говорится в заявлении представителей посольства США в северной столице.

В Москве концерт певицы, состоявшийся во вторник в спорткомплексе "Олимпийский", прошел без происшествий. Мадонна высказалась в защиту находящихся под стражей девушек из группы Pussy Riot, а также выступила в поддержку свободы слова и равенства.

"Мы христиане, мы мусульмане, мы евреи, среди нас есть все, кого вы только можете себе представить. Важно лишь помнить, что все мы – семья. Что мы вместе. Геи или натуралы, мы все люди. И это единственное, что имеет значение", — заявила американская певица.