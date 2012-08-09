За Мадонной в Петербурге проследят

На завтра намечен концерт Мадонны в Петербурге. Поп-диву встречают пикетами и наблюдателями из городского парламента. А фанаты ждут незабываемого шоу.



Напомним, что активисты общественных движений «Народный собор» и «Профсоюз граждан России» вышли на Невский проспект в минувший вторник вечером с пикетами против выступления Мадонны в Петербурге. По сообщению «Интерфакса», на главной улице северной столицы собрались десять человек, чтобы выразить протест против пропагандирующего гомосексуализм выступления певицы (сама Мадонна заявила, что своим концертом она поддерживает сексуальные меньшинства).



В ИА «РИА-новости» отмечают в связи с этим инцидентом, что представители российских ЛГБТ-организаций тоже недовольны приездом Мадонны, так как считают, что своими заявлениями западные звезды шоу-бизнеса не оказывают, что скандальными заявлениями они просто «пиарятся».



Смуту внес грядущее шоу и в городской парламент. О намерении отправить на концерт Мадонны наблюдателей-общественников «Известиям» сообщил депутат городского парламента, автор скандального закона о запрете на пропаганду гомосексуализма среди детей Виталий Милонов. «Мы знаем, что поп-дива осведомлена о петербургских законах, и если она их нарушит, это будет не случайно. Если нарушение закона произойдет, то самой певице грозит штраф в 5 тысяч рублей, а юридическому лицу — организаторам гастролей — до полумиллиона».



Напомним, что три года назад Мадонна выступала на Дворцовой площади. Тогда пришлось перекрывать автомобильное движение в центре города. На этот раз поп-дива выступит дальше от центра города, в Спортивно-концертном комплексе. Как сообщили «Искусству ТВ» в кассе СКК билеты на концерт есть до сих пор: стоимостью от трех до десяти тысяч рублей, при этом самые дорогие, стоимостью в 30 тысяч рублей, уже проданы.

В Москве седьмого августа в спорткомплексе «Олимпийский» концерт Мадонны прошел с аншлагом. Когда именно певица прибудет в Петербург держится в секрете. «Концерт в Москве завершится около полуночи, но когда приедет в Петербург, пока никто сказать точно не может. Звезда и ее ближайшее окружение путешествуют на частном самолете, так что она могла отправиться в полет и сразу после шоу, а могла – на другой день», - пояснила «Фонтанке» представитель организующей концерт корпорации PMI Ольга Лотоцкая.



По ее словам, в команде поп-дивы более двухсот человек, из них не менее тридцати телохранителей, личные помощники, а также личный шеф-повар, инструктор по йоге, специалист по акупунктуре.



По мнению критиков, шоу Мадонны образца 2012 года – это лучшее шоу певицы за тридцать лет ее карьеры. Турне по 90 площадкам мира представляет девятое по счету за 30 лет сценической деятельности шоу Мадонны. Оно организовано в поддержку альбома «M.D.N.A» и позиционируется как самое дорогое на планете. Тур начался 29 мая в Тель-Авиве. Анонсировано, что прозвучат не только лучшие песни с нового альбома «M.D.N.A», который вышел в марте этого года, но и старые добрые хиты – «Vogue», «Hang Up», «Like a Prayer».



Евгений Озерный – давний фанат Мадонны – собирается на петербургский концерт певицы. «К эстраде в целом я отношусь довольно скептически. Но то, что в шоу-бизнесе умеют делать в США – это ни с чем не сравнимо. Я бы назвал шоу национальным видом искусства США. На него там работают тысячи людей – это потрясающая по масштабности и профессионализму индустрия. Собственно, за этим шоу я и иду на концерт. Думаю, не я один. Не секрет ведь, что европейские и российские звезды не пропускают ни один концерт подобного уровня. Потому что нашей эстраде до него расти ещё очень долго. И я, признаться, сомневаюсь, что у нас такой уровень в принципе возможен. Потому что Россия сильна отдельными творческими единицами. Но, как правило, слаба в тех делах, где требуется «индустриальный подход»: грамотное планирование, хороший маркетинг, слаженная работа сотни-другой человек, взаимосвязь с другими отраслями. Ну и деньги, конечно. Хорошее шоу – это очень дорого. В нашей стране баснословные деньги в шоу никто вкладывать не готов».