Дети Мадонны с удовольствием погуляли в Кремле

Дети популярной американской певицы Мадонны вместе с мамой прилетели в Москву. Звездное семейство в полном составе прибыло в российскую столицу: бойфренд, 24-летний танцор Брайхим Зайбат; старшая дочь Мадонны 15-летняя Лурдес, 11-летний сын Рокко и приемные дети артистки: 7-летний Дэвид Банда и 6-летняя Мерси Джеймс.

Дети певицы гуляли по Красной площади и успели осмотреть основные достопримечательности Кремля. Лурдес быстро устала и вернулась в гостиницу.

Мадонна приехала в Москву впервые за последние шесть лет. В Россию с певицей прибыли около 400 человек творческой группы и обслуживающего персонала: менеджеры, телохранители, стилисты, визажисты, водители, повара и даже духовный наставник. Королева поп-музыки с удовольствием встречалась с поклонниками и раздавала автографы.

Мадонна хотела встретиться и с российским бомондом. В списки VIP-гостей попали Филипп Киркоров, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Никас Сафронов, Анастасия Волочкова и Дима Билан.

Балерина осталась недовольна. О чем сообщила в своем блоге: "Зачем она нас приглашала, мы так и не поняли, потому что Мадонна была безучастна и холодна с гостями".

Напомним, на концерте Мадонна призвала освободить участниц Pussy Riot.