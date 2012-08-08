Певица Дженнифер Лопес обвинила своего бывшего водителя Хакоба Манукяна в шантаже. Артистка выдающейся красоты подала на него в суд и потребовала 20 миллионов долларов компенсации.

По словам Лопес, Хакоб Манукян, оказался "опьянен властью". Бывший водитель пытался взять под контроль всю ее службу безопасности и требовал повышения зарплаты. Когда Манукяну было отказано в его требованиях, он начал шантажировать звезду. Он требовал взамен за свое молчание о ее личных секретах, о которых случайно услышал в автомобиле, 2,8 миллиона долларов. Дженнифер также утверждает, что Манукян неоднократно напивался за рулем.

Ранее сообщалось, что водитель артистки в мае этого года сам подал в суд на Лопес, обвиняя ее в необоснованном увольнении. Манукян пытался засудить Дженнифер Лопес и ее менеджера Бенни Медину утверждая, что менеджер критикует его внешний вид и уровень английского, и обвинял работодательницу в вынужденном увольнении и нарушении условий трудового договора и оплаты.