Опубликован список украденного из квартиры Леонтьева ВИДЕО

Преступники проникли в жилище Валерия Леонтьева на прошлой неделе, пока певец находился в Юрмале. По словам певца, грабители вынесли из его дома пять миллионов рублей, часы с бриллиантами и сценические украшения.



В Сети появился полный список украденных украшений. Если информация верна, у артиста похитили 18 дорогостоящих предметов.

Директор Валерия Яковлевича Николай Кара, услышав про «бриллиантовый список», тут же назвал его ерундой.

- Леонтьев не составлял каталог украденных вещей, - заверил Николай Кара. - У Валерия Яковлевича похитили 5 миллионов рублей, которые были отложены на концерты в Кремле, часы с бриллиантами и несколько украшений. Откуда появилась информация про то, что преступники вынесли из его квартиры бриллианты да еще и на миллион долларов?! Это неправда!

Не подтвердила информацию и супруга артиста Людмила. Заверила, что впервые слышит про "бриллиантовый" список, сообщает «КП».

Список украденных вещей, опубликованный в Интернете:

1. Кольцо - белое золото, бриллиант лимонного оттенка, примерно 7 карат.

2. Кольцо - белое золото, центральный бриллиант 3 карата + 2 мелких по бокам.

3. Кольцо в форме черепахи - белое золото, бриллианты огранки «роуз», общий вес камней - около 10 карат.

4. Кольцо в форме черепа - черные и белые бриллианты.

5. Кольцо в форме маски - белое золото, черные и белые бриллианты, рубины.

6. Кулон-крест - белое золото, рубины, бриллианты, сделан в 50-х годах XX века.

7. Колье - белое золото, бриллианты огранки «багет», общий вес - 20 карат.

8. Кулон - белое золото, бриллианты.

9. Кулон в форме капли - белое золото, один камень - турмалин малиновый.

10. Кулон в форме ракушки - белое золото, белые и черные бриллианты россыпью.

11. Кулон - белое золото, плоский черный бриллиант висит на нитке из мелких камней.

12. Часы Jacob & Co - сталь, белые и цветные бриллианты, циферблат - карта мира из бриллиантов, черный кожаный ремешок.

13. Часы De Grisogono - сталь, бриллианты.

14. Цепочка плоского плетения - белое золото, длина - 1 метр.

15. Кулон - голова божка из африканского дерева, украшенная золотом и бриллиантами.

16. Цепь ок. 75 см с африканским кулоном - желтое золото между звеньями, бриллианты.

17. Крест - белое золото, бриллиант.

18. Ожерелье из черного жемчуга - длина нитки - около 50 см.



