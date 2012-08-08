Мадонна в Москве на концерте призвала освободить участниц Pussy Riot

Легендарная Мадонна дала накануне концерт в Москве. Ее выступление в Ооимпийском началось не в 20 часов, как было объявлено, а часа на два позже.

Но... Зазвонили колокола. На сцене спорткомплекса появились огромные церковные ворота с крестом, который украшало название мирового тура поп-звезды - "MDNA". В колокола звонили монахи в красных одеждах. Со словами: "О, мой Бог" с винтовкой в руках возникла Мадонна.

Публика заждалась и встретила певицу ликованием.

Мадонна выступила в поддержку участниц российской панк-группы Pussy Riot и исполнила один из своих хитов в черной маске с прорезями для глаз, как девушки в храме Христа Спасителя.

Мадонна около 10 минут сначала говорила в защиту арестованных девушек. Она сказала так: «Я очень благодарна и счастлива, что я из Америки, где мы свободны в выражении себя и своего мнения, даже если окружающие люди и моё правительство не согласны со мной. Это и есть демократия. Я хочу сказать несколько слов о Pussy Riot. Эти три девочки - Маша, Катя и Надя. Они уже заплатили за свою акцию, отсидев пять месяцев за решеткой. Я прошу для них свободы! Вы со мной?», - обратилась Мадонна со сцены, попросив их освободить. Зал взорвался в овациях.

Певица исполнила один из своих главных хитов «Like Are Virgin» в маске, а на её теле на спине черным фломастером было написано - Pussy Riot. «В этот вечер, как и в другие вечера, я люблю опасность», - пояснила артистка.

И до концерта Мадонна говорила, что Владимир Путин должен простить участниц группы.