Несколько людей с деревянным православным крестом и иконами появились в очереди поклонников, собравшихся на концерт американской поп-певицы Мадонны в московском СК "Олимпийский" сегодня вечером.

Они ничего не говоря прошли сквозь очередь на проход в спорткомплекс.

"Мы - простые православные люди и выступаем против Мадонны и всего такого", - сказала РИА Новости одна из участниц шествия. Какую организацию они представляют, она сообщить оказалась.

Других акций против концерта Мадонны рядом с "Олимпийским" не наблюдалось.

Мадонна вечером 7 августа дает концерт в Москве, а 9 августа выступит в Санкт-Петербурге.

Ранее «АН» сообщали, что Королева мировой поп-музыки МАДОННА второй день находится в Москве . Она прилетела в столицу со своими детьми и молодым бойфрендом.